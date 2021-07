Napoli: Salvini, Maresca è il nome giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi e domani sarà di nuovo in Campania. Il centrodestra vola nei sondaggi, ma poi per le troppe discussioni interne rischia di raccogliere poco. "Non mi pare sia così - dice a "Il Mattino" l'ex ministro dell'Interno - il centrodestra governa 14 Regioni su 20. Per Napoli e le altre grandi città ha scelto di trovare candidati civici, per presentare vere e proprie squadre (non solo un singolo candidato) con progetti credibili. A me interessa il rilancio dell'area di Bagnoli e la creazione di lavoro, mentre a sinistra Pd e grillini vanno in ordine sparso, con l'aggiunta di Bassolino, e il sindaco in carica di Napoli si candida in Calabria invece di occuparsi della sua città. Ditemi voi chi ha più problemi!". Quanto a Maresca, "l'ho conosciuto e apprezzato come combattente anti-camorra e penso abbia la voglia e la possibilità di restituire a Napoli la forza, la bellezza e la dignità che merita. Ho apprezzato le sue parole di questi giorni rivolte all'unità del centrodestra, dopo tanti anni di mancate promesse della sinistra è giunta l'ora della rivincita". (segue) (Res)