Napoli: Salvini, Maresca è il nome giusto (2)

- Giorgia Meloni propone Sergio Rastrelli: "Lavoro perché l'intera squadra del centrodestra corra unita al fianco di Maresca. Noi siamo già al lavoro in tutti i quartieri per progettare la Napoli del futuro, lavoriamo per una candidatura unitaria. Stiamo ragionando di lavoro e sviluppo con Gianluigi Cimmino e altri imprenditori, di salute e di tutela ambientale con Antonio Giordano e altri professori, di trasporti, mare e logistica con Guido Grimaldi e altri amici. E' la squadra che vince". Meloni ha ribadito di non voler rinunciare al simbolo. "Non posso rispondere per Giorgia, mi pare che Maresca abbia fatto passi importanti per rassicurare i partiti e dialogare su tutto, simboli compresi. Per me viene prima l'interesse della città, comunque abbiamo già pronte tutte le liste, piene di donne e uomini in gamba, sia per il Comune che per tutti i Municipi", ha concluso Salvini. (Res)