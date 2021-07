Napoli: controlli in ristoranti etnici, sequestrati 120 chili di alimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas di Napoli hanno svolto controlli presso 15 ristoranti etnici nell'intera provincia partenopea. Al termine dei controlli sono stati sequestrati 120 chili di prodotti alimentari a base di pesce e carni, risultati privi di tracciabilità e non destinabili al consumo, per un valore di 5mila euro. Sono state elevate 25 sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza alimentare per 10mila euro e disposta la chiusura di due depositi riconducibili ad altrettanti esercizi di ristorazione gestiti da cittadini cinesi, per un valore di 550mila euro per carenze igienico-sanitarie.(Ren)