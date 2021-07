Napoli: Laboccetta, Maresca insopportabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il minuetto praticato a Napoli dal giudice Maresca per quanto mi riguarda è diventato assolutamente insopportabile. Chi decide di fare politica non può stare sul piedistallo a pontificare, a fare il professorino, o il capoclasse. La politica è riflessione, ragionamento, proposta e progetto, ma soprattutto rispetto verso tutti". Lo dichiara Amedeo Laboccetta già consigliere comunale di Napoli e deputato al Parlamento. "Nessuno può permettersi con spocchiosa saccenteria di non comprendere le ragioni degli altri - prosegue il presidente di Polo Sud - Molti magistrati hanno il grave difetto di voler parlare per verità rivelata. I napoletani hanno voglia di cambiare, hanno desiderio di ripartenza, ma hanno soprattutto tanta voglia di chiarezza dopo le stagioni della demagogia. Credo che il dottor Maresca abbia 'ascoltato' abbastanza la città. Adesso ha l'obbligo di far sapere a tutti cosa ha deciso di fare. E' una questione di serietà e di rispetto. Napoli ha il diritto di sapere quali sono le opzioni e le visioni in campo". (Ren)