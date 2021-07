Sardegna: il superlatitante Graziano Mesina forse si nasconde in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essersi rifugiato in Tunisia, Graziano Mesina, 80 anni, l'ex primula rossa del banditismo sardo, che ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 2 luglio 2020 dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la sua condanna a 30 anni di carcere per traffico di droga. Di questa ipotesi parla il quotidiano 'La Nuova Sardegna' in edicola oggi che, citando fonti investigative, spiega che Mesina potrebbe, grazie ad appoggi in loco, aver trovato rifugio in Tunisia da qualche mese dopo essere rimasto a lungo nascosto in Sardegna e sfuggendo alle numerose ricerche delle forze dell'ordine che hanno battuto l'Isola in lungo e in largo. Graziano Mesina, una lunga carriera criminale alle spalle che gli era valsa una condanna all'ergastolo, aveva ricevuto la grazia nel 2004 dall'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2013 venne di nuovo arrestato con l'accusa di essere a capo di una banda di trafficanti di droga. I legali di Mesina, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, hanno annunciato di essere "pronte a percorrere ogni strada per chiedere che nei suoi confronti applichino una misura alternativa al carcere. Anche a rivolgerci alla Corte europea per i diritti dell'uomo". (Rsc)