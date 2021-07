Campania: Pellegrino (Iv), sostegno a Brigata Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passaggio di consegne, presso la base militare di Adazi (Lettonia), tra i contingenti militari italiani che si alternano nella condotta della Missione Nato denominata 'Baltic Guardian - Enhanced Forward Presence'. Ad assumere la responsabilità è stata un'unità composita appartenente per la quasi totalità dalla Brigata Bersaglieri 'Garibaldi' - si legge in una nota - La Brigata Garibaldi è una delle unità di punta dell'Esercito Italiano, pertanto, non può passare inosservato il legame con la Regione Campania dei nostri militari schierati in Lettonia e il rapporto di radicamento che la Brigata Garibaldi da sempre intesse con il nostro territorio se non altro per ragioni di dislocazione e di appartenenza geografica". È stato presentato un ordine del giorno dal consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Campania, che sarà calendarizzato nella seduta di martedì 13 luglio. "Tale iniziativa - chiarisce la nota - ha l'obiettivo di chiedere al Consiglio Regionale di esprimere pieno supporto e plauso al tenente colonnello Giovanni Graziano e al contingente posto alle sue dipendenze, per il delicato quanto gravoso impegno che andranno a fronteggiare nei prossimi mesi; impegnandosi, altresì , con l'ambasciata italiana a Riga, ad articolare e sostenere progetti di cooperazione internazionale in favore dell'amico popolo Lettone". "In diverse circostanze di impiego estero della Brigata Bersaglieri Garibaldi, sono state coinvolte le sedi campane dei Reggimenti, da Persano a Salerno e per finire a Caserta - ha precisato Pellegrino - con progetti di aiuti umanitari, come la raccolta di materiale di prima necessità, la promozione di gemellaggi scolastici o di interscambio culturale, a dimostrazione del lavoro importante che svolge l'Esercito Italiano nelle missioni all'estero dove si adopera con impegno, responsabilità e dedizione per diffondere la cultura della pace e dare un prezioso supporto alle popolazioni che si trovano in condizioni di difficoltà", ha concluso il consigliere Pellegrino. (Ren)