Ambiente: Muscarà (M5s), legge per intervenire su tutte le aree a rischio della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella regione della Terra dei fuochi e nella quale, dai risultati dell'ultimo studio Spes, continuano a emergere aree con livelli di inquinamento che incidono fortemente sulla salute di intere comunità, è necessario avviare al più presto una mappatura su tutti i territori nei quali la presenza di insediamenti industriali mette a serio rischio la sopravvivenza dei residenti". Lo dichiara la consigliera regionale campana del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, nell'illustrare la sua proposta di legge su "Disposizioni regionali per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale". "Per questo - annuncia - ho voluto presentare una proposta di legge che, in linea con quanto già adottato da altre regioni e in attuazione del dl 112 del 1998, consentirà anche in Campania di adottare iniziative tese a individuare tutte le aree dove le pressioni ambientali incidono fortemente sulle matrici ambientali di acqua aria e terra, mettendo a repentaglio la vita dei cittadini. Una volta identificate tutte le "aree ad elevato rischio di crisi ambientale", sulla base della elevata concentrazione di stabilimenti industriali insalubri e di impianti di gestione dei rifiuti o per la presenza di uno o più siti contaminati, si potrà procedere a redigere un Piano di risanamento regionale. D'intesa con gli enti locali e in collaborazione con gli altri soggetti competenti, saranno così individuati gli interventi urgenti per mitigare il rischio e avviare il recupero e la riqualificazione dell'area in questione". "La legge - spiega ancora Muscarà - punta inoltre a favorire lo sviluppo sostenibile dei settori produttivi e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, incentivando interventi che prevedano livelli di emissione inferiori rispetto a quelli normativamente prescritti, oltre alla riconversione delle attività esistenti verso criteri di economia circolare. Un'occasione per mettere la salute e l'ambiente al centro della programmazione e degli interventi della Regione Campania". (Ren)