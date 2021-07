Turismo: Molise, domani presentazione portale visitmolise.eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Molise, Donato Toma, ha reso noto che domani, venerdì 2 luglio, a partire dalle ore 10, presso il teatro Savoia di Campobasso, avrà luogo la presentazione del portale di destinazione turistica visitmolise.eu. Oltre al governatore, interverranno l'assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, i rappresentanti di Sviluppo Italia Molise S.p.A., soggetto attuatore del Piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo, e quelli di Suggesto, Aedeka e Interline, raggruppamento temporaneo d'imprese che si è aggiudicato la gara pubblica per l'affidamento dei servizi di comunicazione e information technology nell'ambito del Piano stesso. È prevista la presenza di autorità istituzionali e consiglieri regionali. L'evento sarà seguito in diretta streaming da amministratori locali, stakeholder territoriali e molisani nel mondo. (Gru)