Covid: Palù (Aifa), imparare lezione, investire in medicina del territorio

- "Mettiamo a frutto la lezione, investiamo in medicina del territorio. Altri virus arriveranno". Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nel corso dell'audizione presso commissioni riunite Esteri e Affari sociali della Camera per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-Cov-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Oms per evitarne la propagazione nel mondo. "Abbiamo nuovi batteri resistenti a tutti gli antibiotici" di cui "nel 2050 si morirà più che non di cancro", ha spiegato. (Rin)