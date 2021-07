Covid: Grimaldi (Alis), operatori di trasporto e logistica veri eroi insieme a sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tre giorni di Alis "è un momento importante e unico non solo per il nostro settore ma, lasciatemelo dire, per l’intero sistema produttivo nazionale". Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel corso della presentazione di "Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. L'Associazione di imprenditori confedera imprese che rappresentano le varie modalità e i vari segmenti che compongono tutti gli anelli della catena del trasporto e della logistica, aggregando oltre 1.600 realtà ed oltre 32 miliardi di euro di fatturato aggregato. "Non mi stancherò mai di ricordare che i veri eroi di questa terribile pandemia sono stati proprio gli operatori del popolo del trasporto e della logistica insieme a tutto il personale medico e sanitario, ai quali va il nostro sentito e sincero grazie", ha aggiunto. (Rin)