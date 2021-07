Vaccino: Grimaldi (Alis), bene riconoscimento lavoratori trasporti come categoria prioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici che l’appello di Alis riferito al riconoscimento tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale dei tanti lavoratori che operano nei trasporti sia stato accolto nel documento tecnico-operativo per le vaccinazioni anti-Covid elaborato dall’Inail". Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel corso della presentazione di "Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. "E proprio pochi giorni fa, grazie all’impegno e alla sensibilità della regione Campania, sono stati dedicati degli hub al fine di vaccinare i nostri marittimi", ha reso noto. (Rin)