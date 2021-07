Sud: Grimaldi (Alis), in 2020 aiuti minori rispetto a Centro-Nord, rivedere scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur apprezzando la "forte attenzione rivolta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza al Sud, a cui è destinato circa il 45 per cento delle risorse stanziate per le opere infrastrutturali, dobbiamo purtroppo constatare che nel 2020 proprio il Mezzogiorno, che rappresenta ben il 34 per cento della popolazione nazionale, ha ricevuto aiuti minori rispetto al Centro-Nord in considerazione dei ristori emanati nei vari decreti e, soprattutto, in misura meno proporzionale rispetto alla popolazione e al reddito medio pro-capite". Lo ha evidenziato Guido Grimaldi, presidente dell'Associazione Italia in movimento (Alis) nel corso della presentazione di "Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza" organizzato da Alis a Sorrento. "Auspichiamo pertanto che vengano corrette e riviste tali scelte in quanto, lo sviluppo vero del nostro Paese passa necessariamente per quello del Mezzogiorno", ha aggiunto. (Rin)