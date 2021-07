Musei: Franceschini, nasce Fondazione Mont'e Prama, sarà nuova casa dei Giganti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la firma di oggi nasce la Fondazione Mont'e Prama, una nuova istituzione che gestirà lo splendido patrimonio costituito dalle statue dei Giganti insieme al parco archeologico di Tharros. La preziosa collaborazione tra il ministero della Cultura, la regione Sardegna e il comune di Cabras ha permesso di cogliere questo importante risultato, che offre uno strumento fondamentale per la valorizzazione di una delle maggiori testimonianze di un'antica civiltà mediterranea. I Giganti sono una grande opportunità per la Sardegna e per il nostro Paese e sono sicuro che faranno girare la testa al mondo intero". Lo dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al momento della firma dell'atto costitutivo della Fondazione Mont'e Prama insieme al presidente della regione autonoma della Sardegna, Christian Solinas, e al sindaco di Cabras, Andrea Abis. (segue) (Com)