Abruzzo: "Attraversamenti", festival di apprendimento continuo a Vasto 10-16 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti - attraverso l’ascolto e l’incontro con i "maestri", figure creative portatrici di un’idea generativa e un pensiero sistemico - possono apprendere nuovi metodi e strumenti utili a far emergere quella forma estrema di possesso che è la consapevolezza di sé, insieme alla capacità di stabilire le migliori relazioni possibili con la realtà che ci circonda. "Attraversamenti" diventa, quindi, un luogo fisico e concettuale in cui incontrarsi per crescere, apprendendo nuovi modi di organizzare, cooperare, condividere, generare lavoro, innovare prodotti e processi, costruire nuove reti. Tutte attività che quest’anno, nei dibattiti del festival, non potranno non fare i conti con il post-pandemia e con i cambiamenti imposti dal virus oltre il virus. I sette giorni della rassegna, patrocinata da Rai per il sociale, saranno animati da lectio magistralis, laboratori di apprendimento, seminari e tavole rotonde. Dal lavoro alla filosofia, dalle scienze umane alla religione, saranno tante le occasioni di confronto che avranno lo scopo di avvicinare le persone e chiarire le relazioni esistenti tra bisogni individuali e temi sociali, tra crescita personale ed evoluzione collettiva, tra economia, solidarietà e sostenibilità. (segue) (Com)