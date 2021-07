Carceri: Cgil, inaccettabile quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere, perseguire responsabilità e riformare sistema penitenziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile 2020 rivelano comportamenti inaccettabili e incompatibili con la Costituzione della Repubblica, la dignità delle persone detenute, e offendono ogni agente della Polizia Penitenziaria che svolge correttamente il proprio lavoro. È quanto si legge in un comunicato stampa congiunto di Cgil nazionale e Fp Cgil. "La Cgil e la Funzione Pubblica Cgil confidano nell'operato della magistratura per appurare e perseguire con determinazione tutta la catena delle responsabilità. Come sostenuto dalla ministra Cartabia – si legge nella nota – occorre rispondere rimuovendo le cause che hanno reso possibile quanto non dovrebbe mai accadere in istituzioni di uno stato di diritto. Da troppi anni – proseguono confederazione e categoria – il sistema carcerario italiano soffre di condizioni tali che ne impediscono di svolgere la funzione costituzionalmente determinata, mortificando la dignità di chi vi è detenuto e di chi vi opera. Cgil e Funzione Pubblica Cgil – concludono – da tempo hanno presentato proposte per riformare il sistema penitenziario. Riteniamo, oggi più che mai, necessario che la ministra Cartabia avvii il confronto con le parti sociali".(Com)