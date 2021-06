Covid: Codacons, diffida a De Luca per obbligo mascherine in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codacons Campania diffiderà il presidente della Regione Vincenzo De Luca "per il messaggio ingannevole e contraddittorio di venerdì sera in merito all’ordinanza 19 del 25 giugno". L'annuncio in una nota: "L’ordinanza del Ministero della Salute 148 del 23 giugno afferma chiaramente che nelle zone bianche, a partire da lunedì 28 giugno 2021, cessa l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Naturalmente permangono delle ovvie eccezioni, quale quella di continuare ad indossare la mascherina negli spazi aperti in situazioni nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento sociale, quindi nei casi di assembramenti e affollamenti. L’articolo 3 comma 1 dell’ordinanza della regione Campania firmata dal presidente De Luca, la 19 del 25 giugno 2021, di fatto si conforma a quanto specificato dal ministro Speranza". (segue) (Ren)