Covid: Codacons, diffida a De Luca per obbligo mascherine in Campania (2)

- E ancora: "Il comma 2 dello stesso articolo 3, invece, appare eccessivamente ridondante, asserendo che resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato (e vengono riportati alcuni esempi: centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento), nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi anche all’aperto (inutile ripetizione!) e nei trasporti pubblici all’aperto". L’avvocato Matteo Marchetti ha dichiarato: “Si diffiderà il presidente De Luca ad esporre in modo chiaro e trasparente i contenuti delle ordinanze che la regione Campania emette dietro sue indicazioni, essendo fondamentale garantire ai cittadini campani una corretta e giusta informazione, nonché evitare di demotivare irresponsabilmente i turisti stranieri a venire nella nostra regione; di fatto le due ordinanze dicono la stessa cosa ma tutti devono sapere che da oggi non sussiste più l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto salvo nei luoghi affollati”. (Ren)