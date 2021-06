Meridbulloni: Di Lauro (M5s), fare chiarezza su querelle tra Damiano e Sbe Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare chiarezza sulla querelle delle ultime settimane tra la Damiano e la Sbe Sud di Alessandro Vescovini". Lo ha affermato il deputato Carmen Di Lauro (M5s) che interviene sugli ultimi sviluppi relativi all'individuazione di un'area industriale sulla quale far sorgere l'opificio per gli ex operai Meridbulloni: "La Damiano chiarisca se vuole o non vuole cedere il suo capannone alla Regione Campania che ha manifestato, attraverso il Consorzio Asi di Napoli, l'interesse di acquisirlo per poi darlo in locazione al Gruppo Vescovini. E' finito il tempo delle speculazioni, in ballo c'è l'impegno di un imprenditore che ha espresso la volontà di fare impresa al Sud in controtendenza con quello che sta avvenendo da anni a questa parte e diverse famiglie che vogliono ricongiungersi con i propri cari, attualmente impiegati a Monfalcone". Di Lauro ha proseguito: "Ho avuto modo di visitare i miei concittadini a Monfalcone e con loro ho un costante dialogo. I ragazzi sono contenti per il risultato dopo la chiusura inaspettata ed improvvisa della Meridbulloni ma ora vogliono ritornare nella loro terra dalle loro famiglie. Una volontà del tutto legittima". Quindi ha concluso :"Non si scherza e non si specula sulla vita delle persone, ma soprattutto basta strumentalizzazioni. La Damiano, ribadisco, chiarisca se vuole o non vuole cedere l'area, in modo da far prendere in considerazione anche altre ipotesi di collocazione della nuova fabbrica". (Ren)