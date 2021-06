Sociale: Castelli, aiutare Enti locali a migliorare qualità della vita delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida è ora aiutare gli Enti locali e i consorzi di gestione ad aumentare le prestazioni e la qualità della vita delle persone. Lo scrive su Facebook il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. “Abbiamo fatto bene ad intervenire su asili nido e spesa sociale, senza perdere ulteriore tempo. Riequilibrare il divario che esiste tra nord e sud e tra le diverse aree del Paese, è un dovere dello Stato. Dell’importanza – prosegue Castelli – ne sono sempre stata convinta, ed i dati che emergono oggi da questo studio, pubblicato dal Sole 24Ore, rendono ancora più plastica la situazione di partenza, soprattutto per tre generazioni centrali nella vita sociale di un Paese, come sono i bambini, i giovani e gli anziani”, scrive Castelli, pubblicando lo studio su Facebook. Secondo il viceministro dell'Economia, “adesso possiamo cambiare veramente tutto. Con le risorse aggiuntive date ai Comuni, e con il cambio dei criteri per la definizione della spesa standard, cancellando i riferimenti a quella storica, abbiamo messo le basi. Ora la sfida è aiutare gli Enti locali ed i consorzi di gestione ad aumentare le prestazioni e la qualità della vita delle persone. Con questo studio sappiamo meglio dove intervenire. La strada da percorrere, adesso, è un po’ più in discesa”, conclude.(Rin)