Covid: Piemonte, da oggi vaccini agli over 60 senza prenotazione

- Da oggi, 28 giugno, cin Piemonte, chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla campagna vaccinale può presentarsi anche senza prenotazione presso gli hub vaccinali della regione e sarà subito immunizzato. Si tratta di una iniziativa della Regione per convincere gli scettici a vaccinarsi. Non l'unica, negli ultimi giorni: su www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato. L’elenco dei centri è disponibile all’indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-over60-accesso-diretto-scelta-vaccino(Rpi)