- Antonio Bassolino ha lanciato una campagna di crowfunding in rete per sostenere la sua candidatura a sindaco. Lo ha annunciato lo stesso ex governatore in un post sui social in cui ha ringraziato "tutte le persone che vorranno sostenere la mia candidatura a sindaco di Napoli".(Ren)