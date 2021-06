Omofobia: De Luca, auspico dibattito meno ideologico su ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che sulla legge Zan che deve essere approvata nella riaffermazione senza riserve della laicità dello Stato si possa aprire tuttavia una fase di ascolto e di dialogo evitando di assumere posizioni ideologiche. Penso di poter rilevare che ci sono state posizioni ideologiche da tutte le parti. Sono temi che meritano grandissima attenzione. Quello che bisogna difendere è obiettivo di sconfiggere omofobia, aggressione e violenza per una loro opinione o di verità. Su questo non è possibile mediare. Forse su alcuni aspetti è bene un’operazione di educazione nelle scuole ma su questo punto attenzione in più sarebbe utile. Il dibattito va bene con ragazzi delle ultime classi, per i piccoli avrei qualche riflessione in più. In ogni caso mi auguro che questi temi vadano affrontati. Soprattutto di fronte a un Papa che ha dimostrato una straordinaria apertura mentale". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)