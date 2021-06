Cultura: Franceschini, con recupero ipogei si amplia e si arricchisce percorso visita Colosseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche a questo gesto, sono cambiate un po' di cose in questi anni. Innanzitutto, credo che sia caduta l'assurda barriera ideologica tra pubblico e privato, che invece possono e devono collaborare nella gestione del patrimonio culturale del Paese. L'articolo 9 della Costituzione riguarda tutti, e non solo le istituzioni. Sottolineo ciò soprattutto perché le grandi imprese italiane, al di là di quello che esportano nel mondo, hanno dietro l'Italia, la sua arte e la sua bellezza. Per questo ritengo che la logica del give back, della restituzione, debba essere pienamente introdotta nel nostro Paese. Nel ringraziare Diego Della Valle - ha aggiunto Franceschini - faccio quindi un appello: l'Art Bonus ha portato risultati importanti, ma è ancora poco. Non si sono fatte avanti grandi imprese, mentre sono moltissime le micro donazioni. Vorrei che si arrivasse a valutare l'impatto sociale del bilancio delle imprese – ha proposto il ministro - considerando quanto ogni singola impresa abbia restituito al proprio Paese in termini di tutela del patrimonio culturale. L'Italia merita questo". (segue) (Com)