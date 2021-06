Cultura: Franceschini, con recupero ipogei si amplia e si arricchisce percorso visita Colosseo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento di recupero e valorizzazione degli ipogei - ha aggiunto Franceschini - è stato reso possibile anche dalle straordinarie professionalità dei tecnici del parco archeologico del Colosseo. Un grande lavoro tecnico che dimostra come, anche in questo caso, si possa coniugare la conservazione del patrimonio con le tecnologie e con la ricerca, arrivando anche a osare"."Il governo italiano il 29 e il 30 luglio – ha annunciato il ministro - porterà sull'arena del Colosseo il tavolo del G20 della Cultura, dove i delegati saranno accolti dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il mondo vedrà che l'Italia ha deciso di ospitare un simile incontro nel luogo più la identifica nel mondo". "Grazie alle risorse pubbliche – ha ricordato Franceschini – partiranno poi i lavori per coprire gli ipogei, restaurati grazie a Tod's, e fare un'arena che consentirà di ammirare il Colosseo dal centro, come avveniva fino alla fine dell'Ottocento. È una grande operazione. Abbiamo bisogno di orgoglio in queste settimane di ripartenza. Il nostro popolo – ha concluso il ministro - ha sempre dato il meglio di sé nei momenti di difficoltà. Lo hanno dimostrato i nostri predecessori nell'immediato dopoguerra, quando si sono rimboccati le maniche in un Paese diviso e dilaniato portandolo in pochi anni a essere una potenza industriale. Torneremo a dimostrarlo ora, e sono felice che ciò avvenga nel nome della cultura". (Com)