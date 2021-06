© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato prima riunione tecnica per filiera bufalina. Nei prossimi giorni piano di intervento complessivo per il settore con l’obiettivo dell’immunizzazione totale della filiera". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)