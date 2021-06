Cultura: Franceschini, con recupero ipogei si amplia e si arricchisce percorso visita Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo che quando, diversi anni fa, ho cominciato il mio primo mandato da ministro, Tod's aveva già avviato questa importante operazione", e "rimasi allibito e indignato nel vedere che, di fronte a un'impresa italiana impegnata a destinare una somma così importante alla tutela del patrimonio culturale del Paese, invece del plauso generale si sollevassero polemiche". Lo ha sottolineato il ministro della cultura, Dario Franceschini, aprendo il suo intervento in occasione della conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro degli ipogei dell'Anfiteatro Flavio, frutto della seconda fase dei lavori, avviata nel 2018, nell'ambito degli interventi realizzati con il sostegno di Tod's, "che amplia e arricchisce il percorso di visita del Colosseo". "È stata questa ragione che mi ha spinto poi a proporre le norme sull'Art Bonus al Parlamento, che le ha approvate convintamente introducendo un'agevolazione fiscale per chi dona in cultura capace di portare in pochi anni oltre mezzo miliardo di euro. Tod's – ha ricordato il ministro - è però intervenuta prima dell'introduzione dell'Art Bonus, compiendo quindi un gesto di mecenatismo e di vera liberalità per il Paese". (segue) (Com)