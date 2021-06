Napoli: De Luca, Regione mantiene impegni su dieci proposte per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo dimenticato le nostre dieci proposte per Napoli. Abbiate assoluta certezza che quando assumiamo l’impegno, la parola sarà mantenuta. Costi quel che costi. Abbiamo lavorato per risolvere lungomare San Giovanni. Lavoreremo e finanzieremo quest’opera. Siamo impegnati con Ferrovie Stato per riqualificazione urbanistica nell’area della stazione centrale. La Regione per Napoli perché Napoli è l’Europa, almeno quella amiamo noi non quella della cialtroneria amministrativa e dei debiti nei quali si fa sprofondare la città". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)