Napoli: De Luca, al lavoro per costituire rete ospedaliera nel cuore della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano sanità siamo risuciti a riaprire Ospedale del Mare, impianto climatizzazione è saltato per la voragine, credo che riparta in queste ore. Abbiamo riaperto il Cto che era stato chiuso, stiamo preparando un grande programma per salvare le reti ospedaliere della città che erano destinate a chiusura per vecchia programmazione. Investendo centinaia di milioni, avremo rete ospedaliera importante anche nel cuore della città di Napoli". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Dovremo estendere anche a Napoli rete di medicina territoriale. Saluto volontari di struttura privata Casa di Matteo che accoglie bambini senza ricevere contributi da istituzioni che dovrebbero darle. Bambini che sarebbero un’umanità cancellata e perduta senza questi interventi. Ho assunto impegni a finanziare queste iniziative, troveremo le forme. Se rimaniamo indifferenti di fronte a queste tragedie umane non siamo uomini, siamo bestie".(Ren)