© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a lavoratori Whirlpool, Regione unica istituzione a fornire 20 mln di euro. Sollecito il governo: non è tollerabile assumere altrove per licenziare a Napoli. Oltre a mettere disposizione altre risorse non possiamo fare". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)