Ravello: De Luca, più rispetto per Fondazione, c'è differenza tra festival e marchettificio

- "Vi è stata una polemica sgangherata in relazione a Ravello. Si è montato un caso sul nulla. Rispetto a cui la politica non c’entra niente. La cosa più imbarazzante è stata questa: si è verificata una diversità di opinione tra organi interni della Fondazione rispetto al presidente. Questo è il fatto. Alcuni organi hanno voluto rimarcare differenza tra festival della musica e marchettificio. Imbarazzanti commenti esponenti politici che farebbero bene a informarsi prima di parlare e mostrare rispetto per glki organismi della Fonazione. Avrò modo di parlare di questa vicenda in maniera dettagliata e puntigliosa nella quale non ci sono stati martiri di Belfiore ma piccoli personaggi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)