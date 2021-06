Napoli: De Luca, dalla Regione più di mezzo mld di euro per metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione ha investito mezzo miliardo di euro nella linea 1 della metropolitana, 573 mln di euro. Sempre per la linea 1 messi a disposizione fondi per venti treni nuovi. Ad oggi non è entrato in servizio neanche uno. Abbiamo acquistato autobus che noi abbiamo consegnato all’Anm. Il grande progetto centro storico di Napoli Unesco, a fronte di 100 mln programmati sono state realizzate opere per 13 mln, quasi 90 per cento non utilizzati. Assicurati altri 80 mln". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Su 29 interventi, solo uno concluso e tre in fase di collaudo. È stato sottoscritto contratto istituzionale di sviluppo a ministero Beni Culturali per 90 mln di fondi Fsc per dodici interventi tutti a Napoli. Non abbiamo notizie di avanzamenti significativi. Su 25 parchi, la Regione ha stanziato 15 mln di euro per la manutenzione. Il Comune ha delegato Regione per le gare, ha delegato anche per esecuzione lavori visto che il Comune non può stipulare contratti dato che è al disastro. Entro primi giorni di luglio come Regione avvieremo lavore per due dei quattro lotti approvati". (Ren)