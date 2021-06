Covid: De Luca, ipocrisia Ministero e Cts fa passare messaggi sbagliati su mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Livello di ipocrisia e opportunismo del ministero e Cts: continuano a dire cose finte. Cts ha detto che in ogni caso è obbligatorio mantenere mascherina all’aperto per assembramento quando c’è assembramento con file e mercati. Obbligatorio nei trasporti pubblico e consigliato su quello all’aperto come battello. Il ministero della Salute riprende Cts e dice che bisogna mantenere la mascherina all’aperto nelle situazioni con assembramenti o affollamenti. Sui lungomari è evidente che c’è assembramento. Così nelle piazze e nella movida. Ma non hanno il coraggio di dirlo e la comunicazione che fanno arrivare all’Italia è che non si usa più la macherina. Sono degli irresponsabili. In Campania rimane obbligatorio nel 95 per cento delle realtà urbane". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)