Vaccini: De Luca, stanco di denunciare scorrettezza commissario e ministero Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue gestione scorretta nella consegna dei vaccini. Non trovo più le parole per denunciare. A oggi la Regione Lazio, stessa popolazione della Campania, riceve 240mila dosi in più. Non dico altro. Mi sono stancato di sottolineare scorrettezza di commissariato e ministero della Salute. Sono degli irresponsabili. È una vergogna nazionale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)