Vaccini: De Luca, a luglio saranno ridotte pesante dosi a Regioni

- "Una prima notizia chiara che vorrei dare per la battaglia contro il Covid e battaglia di vaccinazione: a luglio avremo riduzione pesantissima di consegna alle Regioni. Continua atteggiamento di minimizzazione e occultamento della realtà da governo e commissario. Arriveranno centinaia di migliaia di dosi in meno, le Regioni non potranno più fare prime vaccinazioni e concentrarsi sui richiami. Questa è la realtà vera che non viene comunicata ai cittadini italiani. Proseguendo in un atteggiamento di comunicazione disastroso che ha determinato rilassamento, cosa sbagliata". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)