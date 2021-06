Covid: De Luca, dati vaccinazione a Napoli quadro insostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati da cui partire sono semplici. Per quanto riguarda la Asl Na1, ieri tra i tanti cittadini convocati si sono presentati numero limitati. A oggi, per quanto riguarda Asl Na1 centro ,su 839mila residenti e vaccinabili, vi sono 317mila non adesioni. Non è un dato sostenibile. Questo dato significa andare verso il lockdown verso settembre. È bene parlare chiaro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)