Campania: De Luca, qui rimane obbligo mascherina e divieto asporto dopo le 22

- "Da lunedì il ministero della Salute ha deciso che uso obbligatorio della mascherina non è più. Noi pubblichiamo ordinanza per obbligo mascherina e dopo le 22 divieto asporto superalcolici e consumo davanti ai locali. Si potrà consumare dentro e senza assembramento. Ripetiamo come l’estate scorsa il divieto di vendere alcolici dopo le 22 di sera se vogliamo proteggere famiglie e nostri figli e se vogliamo aprire davvero attività economiche e non per finta. Se non abbiamo responsabilità sono finte e dopo il 20 agosto sarà di nuovo l’inferno". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)