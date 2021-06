Campania: De Luca, da Napoli a Solofra al lavoro su sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguiamo negli investimenti importanti nella sanità. Un dato importante è l’istituto Pascale è il primo al mondo su tumori al seno grazie al professore Michelino De Laurentiis e come il dottore Ascierto e tanti altri nostri medici e scienziati all’avanguardia nel mondo. Proseguono investimenti in altre realtà. Partono a metà luglio da 2,6 mln per gli impianti anti incendio per ospedale di Solofra, parte a luglio la gara per lavori sulla facciata e a settembre parte la gara per lavori da 8 mln per interventi strutturali a ospedale Landolfi. Come ci siamo impegnati a fare e faremo". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Su sanità abbiamo avuto un problema per Sorrento, c’è richiesta pressante per Pronto soccorso. Non c’è il personale. Due volte il concorso, non si sono presentati i medici. Stiamo valutando con i direttori l’opportunità di un concorso solo per costiera".(Ren)