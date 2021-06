Napoli: Clemente, ripristinata dopo vandalizzazione targa dedicata a Ramondino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamani siamo stati avvisati che nella notte è stata vandalizzata la targa dedicata alla scrittrice Fabrizia Ramondino, affissa soltanto ieri sulle rampe di Salita Tarsia. Un evento a dir poco inspiegabile perché Fabrizia Ramondino rappresenta una figura assolutamente non divisiva, da qualunque punto di vista la si voglia vedere, e che anzi attraverso la sua arte è riuscita a unire tutte le anime della nostra città. " Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale alla toponomastica Alessandra Clemente: "Grazie al lavoro congiunto con l'assessore alle pari opportunità Francesca Menna e tramite la Napoli Servizi, siamo riusciti nel giro di poche ore a pulire e rispristinare la targa. Naturalmente, provvederemo, attraverso il lavoro delle forze dell'ordine, e ringrazio il questore che ho personalmente sentito sull'accaduto, a vigilare perché atti di questo non si ripetano. Tra le attività immediatamente messe in campo dal Comune c'è stata anche quella dell'acquisizione delle immagini di una telecamera presente sul posto le cui immagini sono ora al vaglio della polizia locale." (Ren)