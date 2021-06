Covid: De Luca, un anno fa avemmo un solo contagio e poi l'inferno a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui cittadini che in Na1 hanno aderito a campagna vaccinazione, manca un 8 per cento per arrivare a soglia di immunità di gregge. Sui residenti complessivi, non su quelli dell’iscrizione: 59 su tutti, 95 per cento di chi ha aderito. E c’è chi fa finta di non sentire dopo tre convocazioni. Non è tollerabile. La nuova variante è particolarmente aggressiva con popolazione under 40. A giugno di un anno fa esatto, noi avevamo un positivo. E poi a fine settembre è venuta la fine del mondo. Oggi ne abbiamo 110, anche se la maggior parte asintomatici che comunque contagiano". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)