Vaccini: De Luca, se irresponsabili torneremo al dramma in autunno

- "Il dato positivo è che abbiamo 1,5 mln di cittadini vaccinanti ma preoccupante che a settembre aprono le scuole e non so se avremo completato vaccinazione su under 18. La situazione deve preoccuparci. La posizione della Campania è quella di sempre: rigore e senso di responsabilità per aprire tutto per sempre, se facciamo gli irresponsabili faremo finta di aprire per un mese ma poi problema drammatico in autunno". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)