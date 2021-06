Napoli: De Luca, senza Regione città scivolata a livelli di Sud America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto e voglio ripetere in maniera brutalmente chiara che senza la Regione Campania in questi anni Napoli avrebbe imboccato la strada delle città Sudamericane. Si è salvata per la storia e il patrimonio delle generazioni precedenti e per le cose messe in campo da Regione senza cui il declino sarebbe stato drammatico a cominciare dal traffico". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)