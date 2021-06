Napoli: De Luca, assumo impegno a risolvere problema del traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli si avvia alle elezioni. Per quello che ci riguarda come Regione Campania lavoreremo nelle prossime settimane sperando di avere interlocutori istituzionali seri e corretti, amministrativamente capaci. Lavoreremo per avere azienda regionale dei trasporti in grado di affrontare il problema trasporti. Se non avessimo risanato neanche l’Eav. Se si fosse amministrato come al Comune di Napoli, sarebbe strafallita. Dobbiamo fare un piano industriale, nessuna demagogia: un piano industriale serio ma credo che questo è impegno che Regione deve assumere per Napoli. Assumo impegno a risolvere il problema del traffico". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)