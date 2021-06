Napoli: De Luca, senza Regione teatro San Carlo sarebbe chiuso da cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la cultura, abbiamo tenuto vive le iniziative delle grandi istituzioni e nei quartieri. Per fare in modo che non si presentasse come un deserto. Abbiamo tenuto in piedi il San Carlo che da cinque anni avrebbe chiuso senza contributi regionali, fosse stato per il Comune non avremmo pagato neanche i dipendenti". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)