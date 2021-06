Ambiente: parco Matese, Federico (M5s) incontra sottosegretaria al Mite Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna superare quanto prima l'attuale stallo tecnico sul parco nazionale del Matese mettendo a confronto tutti gli enti coinvolti nel progetto ed è certamente un bene che il ministero per la Transizione ecologica sia dello stesso parere. Lo sottolinea il portavoce M5s alla Camera dei deputati, Antonio Federico, che ieri ha incontrato a Roma la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, titolare di varie deleghe tra cui quelle relative a bonifiche, contrasto al rischio "idrogeologico e, appunto, parchi. Secondo Federico, "è stato un incontro cordiale. Abbiamo parlato tanto del Parco nazionale del Matese e posso dire che da parte della sottosegretaria c'è tutta la disponibilità a sbloccare l'impasse. Come ho spiegato nelle scorse settimane - continua il deputato M5s - una nota della direzione generale per il Patrimonio naturalistico del ministero della Transizione ecologica ha fotografato lo stato dell'iter per la realizzazione del Parco, mettendo in rilevo i ritardi delle Regioni e dei Comuni che bloccano il progetto e minacciano lo sviluppo di una vasta area al confine tra Molise e Campania". (segue) (Gru)