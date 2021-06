Covid: oggi diretta streaming De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, alle 14.45, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà in diretta streaming per "fare il punto della situazione sui contagi, sulla campagna vaccinale e sulle nuove misure da mettere in campo per il contenimento dell’epidemia. Si parlerà, poi, delle iniziative per il rilancio della regione e delle altre questioni di cui si è discusso negli ultimi giorni a livello nazionale", fa sapere.(Ren)