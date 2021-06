Covid: De Luca, in Campania abbiamo già focolai di variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Caserta 63 per cento su tutta popolazione. Su Na3 58 per cento sui residenti, risultati analoghi un po’ migliori per Salerno, Benevento e Avellino. In tutto questo apprendiamo che si sta diffondendo la variante Delta e che già abbiamo dei focolai. Se consideriamo che chi ha fatto solo la prima dose non è al riparo e che mancano all’appello migliaia che non hanno aderito, ci rendiamo conto che si sta preparando una nuova chiusura pesante a Napoli". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)