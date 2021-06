Rifiuti: Garante scioperi, preoccupazione per rischio sanitario a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dello sciopero nazionale dei servizi di igiene ambientale proclamato per il prossimo 30 giugno 2021, "legittimo sul piano del rispetto della normativa, con particolare riferimento alla difficile situazione in cui versa la città di Roma, la commissione di garanzia sugli scioperi non può esimersi dall'esprimere viva preoccupazione per l'ormai permanente stato di rischio sanitario a cui sono sottoposti i cittadini e per i danni irreversibili alle matrici ambientali, conseguenza delle attuali politiche di gestione dei rifiuti della Capitale (rischi destinati ad aumentare con l'avanzare della stagione estiva)". E' quanto si legge in una nota della commissione di garanzia sugli scioperi. "Si ritiene pertanto doveroso - prosegue la nota - rivolgere un appello alle Istituzioni e agli Attori sociali affinché pongano in essere ogni possibile iniziativa volta alla mitigazione del disagio alla cittadinanza e all'avvio di un percorso risolutivo dell'emergenza".(Com)