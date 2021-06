© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi è capitato ieri di arrivare davanti galleria Vittoria chiusa da dieci mesi, traffico impazzito: livello di terzo mondo. Mi dicono che riescono finalmente a trasferire fondi all’Anas, il Comune non è in grado di fare le gare dopo un decennio di disastri". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)