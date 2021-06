Napoli: De Luca, grazie a Regione stadio San Paolo-Maradona non è più ferro vecchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Universiadi del 2019 al solo Comune destinati 55 mln di euro. Abbiamo poi fatto ulteriori investimenti. Come sapete abbiamo stanziato per lo stadio San Paolo-Maradona i primi 22 mln di euro che ci ha consetntito di fare Universiadi. Non so come le avremmo fatte senza investimenti della Regione. Si farà dedica formale dello stadio a Maradona, grazie a Regione presentenremo stadio bellissimo e non ferro vecchio come qualche anno fa". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)