Campania: Saiello (M5s), Oss, procedere subito ad arruolamento personale da graduatorie attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le croniche carenze di organico e la necessità, alla luce dell'emergenza sanitaria ancora in atto, di potenziare i nostri presidi ospedalieri con personale specializzato, in Campania sono centinaia gli operatori socio-sanitari che hanno superato una selezione pubblica, ma che sono in attesa di essere arruolati". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della seduta di question time: "Eppure, nonostante la presenza di graduatorie attive, come quella alla Asl Napoli 2 Nord, le aziende sanitarie di Caserta, Avellino e Benevento, che da anni lamentano carenze di organico, non procedono all'arruolamento di candidati risultati idonei. Un paradosso in piena regola, che vorremmo scongiurare e rispetto al quale si dovrebbe tener conto anche di recenti pronunce del Tar, che hanno invitato le aziende sanitarie a procedere allo scorrimento delle graduatorie e solo dopo l'esaurimento di queste, indire nuovi bandi". Saiello ha spiegato: "Dalla Regione abbiamo avuto rassicurazione in aula che le Asl saranno invitate ad attingere dalle graduatorie attive. Si rischia di bruciare risorse pubbliche e di disperdere, nel contempo, un patrimonio di tantissime professionalità, che hanno investito tempo e risorse per la loro formazione". (Ren)